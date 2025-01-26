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Spor

Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Cuiabano planı

Ara transfer döneminde çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe son olarak dümeni Brezilya'ya kırdı. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, Botafogo forması giyen 21 yaşındaki başarılı oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifte bulundu. İşte teklif edilen o rakam...

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Cuiabano planı
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Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulundu.

Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Botafogo forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifini iletti.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere 8 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cuiabano'nun Botafogo'yla 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 56 maçta 8 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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