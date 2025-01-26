Fenerbahçe, Brezilyalı sol bek Cuiabano için kulübü Botafogo'ya resmi teklifte bulundu.

Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Botafogo forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Cuiabano için kulübüne resmi teklifini iletti.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin ilk etapta 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus olmak üzere 8 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüpler düzeyinde görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Cuiabano'nun Botafogo'yla 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Botafogo'nun Cuiabano'ya alternatif bir sol bek bulması durumunda transfere onay verebileceği belirtildi.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 56 maçta 8 gol 3 asistlik performans gösterdi.