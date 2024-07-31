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Spor

Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Sofyan Ambarat planı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe için yeni iddia İtalya'dan geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı lacivertli ekip, bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Ambarat için kulübüne teklif sunduğu yazıldı. İşte teklifin detayları...

31 Temmuz 2024 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Sofyan Ambarat planı
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Fenerbahçe için İtalya'dan Sofyan Amrabat iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Faslı orta saha oyuncusunun transferi için pole pozisyonunda olduğu öne sürüldü.

İTALYA'DA KALMAYACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United'daki kiralık sözleşmesinin ardından Fiorentina'ya geri dönen Ambarat'ın yeni sezonda İtalyan ekibinde devam etmesi düşük bir ihtimal.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Fiorentina, Ambarat'ın satışının yakında resmileşmesini bekliyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferinden 15 milyon euro bonservis bekliyor.

GERİ ADIM ATTILAR

Amrabat ile daha önce Olympiakos ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Fiorentina'nın 15 milyon euro'luk beklentisi sonrası iki takım transferde geri adım attığı kaydeildi.

MANCHESTER UNITED'IN KARARI

Amrabat'ı geçen sezon kiralayan Manchester United'ın da Faslı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı hatırlatıldı ve İngiliz ekibinin Amrabat için istenen 15 milyon euro'yu ödemeye istekli olmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin ise Amrabat transferinde mutlu sona en yakın takım olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Amrabat için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli takımın sunduğu teklifin Fiorentina'nın beklentisi ile arasında fark olduğu ama rakamların çok uzak olmadığı belirtildi. Takımların transferin resmiyeti için görüşmeleri hızlandırması gerektiği yazıldı.

FIORENTINA'DA ANTRENMANA ÇIKACAK

Amrabat, transferi sonuçlanana kadar Fiorentina ile antrenmanlara çıkmaya devam edecek. Faslı futbolcunun takımdan ayrılma arzusuna rağmen Fiorentina'da hala yararlı olarak görüldüğü kaydedildi. Ancak Amrabat'ın takımdan ayrılma düşüncesini değiştirme olasılığının oldukça düşük olduğu belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın kulübü Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Faslı futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirmişti. İngiliz ekibinde 30 maçta süre bulan Amrabat, skor katkısı sağlayamadı.

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