Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. İngilizler, sarı kırmızılıların teklifini açıkladı.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvadı. The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi.

İNGİLİZLER AÇIKLADI!

İngilizler, sarı kırmızılı takımın, Türk asıllı Alman futbolcuya yaptığı teklifi açıkladı.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

CITY'NİN TEKLİFİ ANTRENÖRLÜK

Öte yandan İngiliz devinin, sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği İlkay Gündoğan'ı teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı aktarıldı. Kendisine yapılan bu teklifleri değerlendiren başarılı orta saha, henüz geleceğiyle ilgili kararı vermedi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

34 yaşındaki orta saha, bu sezon City'de 26 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.