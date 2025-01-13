İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2025 Pazartesi / 14 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5026
  • EURO
    36,2614
  • ALTIN
    3059.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı
Spor

Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı

Premier Lig ekibi Manchester City ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. İngiliz basını sarı kırmızılı ekibin İlkay Gündoğan'a yaptığı teklifin detaylarını açıkladı. İşte o teklif...

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Teklifin detayları ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı
ABONE OL

Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. İngilizler, sarı kırmızılıların teklifini açıkladı.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvadı. The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi.

İNGİLİZLER AÇIKLADI!

İngilizler, sarı kırmızılı takımın, Türk asıllı Alman futbolcuya yaptığı teklifi açıkladı.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

CITY'NİN TEKLİFİ ANTRENÖRLÜK

Öte yandan İngiliz devinin, sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği İlkay Gündoğan'ı teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı aktarıldı. Kendisine yapılan bu teklifleri değerlendiren başarılı orta saha, henüz geleceğiyle ilgili kararı vermedi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

34 yaşındaki orta saha, bu sezon City'de 26 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.