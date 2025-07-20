İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detaylarını duyurdular! Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede
Spor

Teklifin detaylarını duyurdular! Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede

Fenerbahçe, adı uzun süre Galatasaray ile anılan milli yıldız Halkan Çalhanoğlu için devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekip, İtalya temsilcisi Inter'in kapısını çaldı ve teklifte bulundu. İşte Fenerbahçe'nin teklifi...

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Teklifin detaylarını duyurdular! Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan takımına teklifini yaptı. İşte yapılan teklifin detayları...

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEVREDE

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Milli oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Inter'in kapısını çaldı ve yapılan teklifin detayları belli oldu.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sportmediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki orta sahaya ise 6 milyon euro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3081 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız orta saha, 11 gol ve 8 asistle skora etki etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.