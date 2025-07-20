Transfer çalışmalarını sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan takımına teklifini yaptı. İşte yapılan teklifin detayları...

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN DEVREDE

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Milli oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Inter'in kapısını çaldı ve yapılan teklifin detayları belli oldu.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sportmediaset'in haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki orta sahaya ise 6 milyon euro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşme teklifini iletti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yer aldı. Toplam 3081 dakika sahada kalan 31 yaşındaki yıldız orta saha, 11 gol ve 8 asistle skora etki etti.