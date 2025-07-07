Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Şilili yıldız Alexis Sanchez'e teklifte bulundu.

YILLIK 4 MİLYON EURO

La Gazzetta'nın haberine göre; Fenerbahçe, deneyimli futbolcuya mevcut maaşının iki katı olan yıllık 4 milyon euro önerdi. Ayrıca, taraflar arasında yapılması planlanan sözleşmede önemli bir opsiyon maddesi de bulunuyor. Sanchez, sezon boyunca takımının maçlarının %70'inde forma giyerse ya da toplamda 15 gollük katkı sağlarsa sözleşme otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.

Bununla birlikte Fenerbahçe yönetimi, Şilili futbolcunun İtalya'ya kolayca gidip gelmesi için özel jet tahsis etmeyi de planlıyor.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu transferde etkili olduğu ifade ediliyor. Sanchez ile Manchester United döneminde kısa bir süre çalışan Portekizli çalıştırıcının, eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmeyi istediği aktarıldı.

Tüm bu tekliflere rağmen Alexis Sanchez'in, Udinese'nin 10 Temmuz'daki sezon öncesi kampına katılacağı ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak için kulübüyle resmi görevlerine devam edeceği kaydedildi.

KARİYERİ

Kariyerinde River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi önemli kulüplerin formasını giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında eski kulübü Udinese'ye dönmüştü.