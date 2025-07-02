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Spor

Teklifin detaylarını duyurdular! Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PSG'nin gelecek planları içerisinde yer almayan Marco Asensio'yu gündemine aldı. Fransız basını sarı lacivertli ekibin teklifini ve oyuncunun gelecek planını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Teklifin detaylarını duyurdular! Fenerbahçe'den Marco Asensio hamlesi
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Transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Marco Asensio'yu da kadrosuna katmak istiyor.

El Chiringuito'da yer alan habere göre, Asensio'ya Suudi Arabistan ve Fenerbahçe'den teklif var. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldız için teklifi ise 15 milyon euro.

Asensio'nun bir yıllık sözleşmesinin kalmasının Fenerbahçe lehine olduğu belirtilirken Fransız basınında ise bir başka iddia gündeme getirildi.

Fransız basını, Asensio'nun Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiğini ve İspanya'ya geri dönmek istediğini belirttiğini yazdı.

Ancak haberde Fenerbahçe'nin Asensio'yu transfer etmek için büyük çaba verdiği ve PSG'nin sarı-lacivertlileri daha ikna edici bulabileceği aktarıldı.

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