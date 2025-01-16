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Spor

Teklifin detaylarını duyurdular! Trabzonspor'un yeni stoperi Danimarka'dan

Savunmaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor ara transferde dümeni Danimarka'ya kırdı. 2023 yaz transfer döneminde de bordo mavili ekibin gündeminde olan Frederik Alves için yeniden düğmeye basıldı. Trabzonspor'un 25 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Teklifin detaylarını duyurdular! Trabzonspor'un yeni stoperi Danimarka'dan
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Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, transfer gündemindeki Adryelson'un Lyon'dan Anderlecht'e kiralanmasının ardından rotasını Kuzey Avrupa'ya çevirdi. Bordo mavililerin, Brondby'de forma giyen savunma oyuncusu Frederik Alves için teklif yaptığı ileri sürüldü.

TRABZONSPOR'DAN FREDERIK ALVES İÇİN 2 MİLYON EURO

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Brondby'nin yılbaşında göreve başlayan yeni Futbol direktörü Benjamin Schmedes'in masasına Trabzonspor'dan somut bir transfer teklifi geldi. Haber detayında, Frederik Alves'i satın almak isteyen Karadeniz kulübünün, 25 yaşındaki stoper için 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.

2023'TE DE İSTEMİŞLERDİ

Bordo mavili kulübün, Alves'i 2023 yazında da istediği ancak futbolcunun o dönem Brondby'ye yeni imza atması ve ilk 11'de forma giymesi nedeniyle bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü. Haberde Brezilya asıllı Danimarkalı futbolcunun Brondby ile sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceği hatırlatılarak, kulübünün kar elde etmek istiyorsa önümüzdeki yaza kadar Alves'i satması gerektiği yorumu yapıldı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen yıl aşil tendonu sakatlığı yaşayan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Alves, bu sezon sahalara döndüğü ağustos ayından bu yana 16 maça çıktı ve 1252 dakika sahada kaldı.

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