Mourinho sonrasında hoca arayışına giren F.Bahçe'de adaylar üçe inmiş durumda. Yerli çalıştırıcı olarak İsmail Kartal, yabancı olarak ise Domenico Todesco ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella isimleri düşünülüyor. Kararın, bugün öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili soruları cevaplandıran F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Luciano Spalletti ilk tercihimizdi ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı. Ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

BİZİM GENETİĞİMİZ; 99 GOL&PUAN

Ali Koç: "Jose Mourinho'yla kimyamız uyuşuyordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Seçim için yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi, bunu düşünsünler"