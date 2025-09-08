İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2674
  • EURO
    48,4195
  • ALTIN
    4769.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teknik direktör arayışları devam ediyor! Fenerbahçe'de ibre yabancıya döndü
Spor

Teknik direktör arayışları devam ediyor! Fenerbahçe'de ibre yabancıya döndü

Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte yönetimin büyük bir kısmı İsmail Kartal'ı isterken başkan Ali Koç ise takımı yabancı bir hocaya teslim etmek istiyor. İşte detaylar...

AKŞAM8 Eylül 2025 Pazartesi 08:54 - Güncelleme:
Teknik direktör arayışları devam ediyor! Fenerbahçe'de ibre yabancıya döndü
ABONE OL

Mourinho sonrasında hoca arayışına giren F.Bahçe'de adaylar üçe inmiş durumda. Yerli çalıştırıcı olarak İsmail Kartal, yabancı olarak ise Domenico Todesco ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella isimleri düşünülüyor. Kararın, bugün öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili soruları cevaplandıran F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Luciano Spalletti ilk tercihimizdi ancak bu sezon çalışmama kararı aldı. Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı. Ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Ama açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

BİZİM GENETİĞİMİZ; 99 GOL&PUAN

Ali Koç: "Jose Mourinho'yla kimyamız uyuşuyordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Seçim için yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi, bunu düşünsünler"

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.