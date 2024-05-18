Yeni sezona iddialı bir biçimde girmek isteyen Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında yeni teknik direktör konusu geliyor. Siyah beyazlılar, yeni hocasını belirlemek adına hareketli günler geçiriyor.

KUPA FİNALİ KRİTİK

Siyah beyazlılarda Fernando Santos'la yolların ayrılması sonrasında sezon sonuna kadar geçici olarak göreve, Serdar Topraktepe getirilmişti. Yeni hoca konusundaki çalışmalarını perşembe günkü Türkiye Kupası finaline göre şekillendirecek olan Kara Kartal'da gündem, yerli hoca...

BAŞKANIN TERCİHİ NURİ ŞAHİN

Başkan Hasan Arat, ilk etapta yerli ve yabancı hoca konusundaki durumun eşit olduğunu söylese de sonrasında yönetim olarak Türk teknik direktöre daha yakın olduklarını açıklamıştı. Başkan Arat'ın, Almanya ekibi Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'i takımın başında görmek istediği bildirildi.

RESMİLEŞMEMESİNİN NEDENİ YÖNETİM

Almanya'ya gidip genç hocayla da bire bir olarak görüşen Arat'ın, Nuri hocadan olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi. Hem Başkan Hasan Arat'ın hem de teknik direktör Nuri Şahin'in olumlu düşüncelerine rağmen işin resmi boyut kazanmama sebebi yönetim...

YÜCEL'İN OYU SERGEN YALÇIN'DAN YANA

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, teknik direktörlük konusunda Nuri Şahin'in yerine Antalyaspor'dan sezon sonunda ayrılacak olan Sergen Yalçın'ı istediği kaydedildi.

AYBABA DA ŞAHİN'E SICAK BAKMIYOR

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da Nuri Şahin ismine olumlu bakmadığı ifade edildi.

KUPA FİNALİNDEN SONRA...

Listede geri planda olsa da yabancı hoca defterinin hâlâ kapanmadığı ve bazı isimlerle temasların devam ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, hoca konusunu kupada alınacak sonuca göre belirlemesi bekleniyor.