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Spor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi hayatını kaybetti
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A Milli Futbol Takımı ve Süper Lig başta olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'ın annesi hayatını kaybetti.

Teknik direktörlük kariyerine Denizlispor'da başlayıp daha sonrasında A Milli Takım, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerin teknik adamlığını yapan Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal yaşama gözlerini yumdu. Bir süredir Denizli'de tedavi gören Bahriye Yanal bugün yaşamını yitirdi. Bahriye Yanal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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