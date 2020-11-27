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  • Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu
Spor

Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu

Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

27 Kasım 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 16:10
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