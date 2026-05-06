  • Teknik direktör Murat Yıldırım maçı tribünden izleyecek
Teknik direktör Murat Yıldırım maçı tribünden izleyecek

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım, 8 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak 3.Lig play-off müsabakaları rövanş maçında sahaya çıkamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'ta 3.lig play-off 2.tur birinci müsabakasında kendi sahasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünü konuk eden Malatya Yeşilyurtspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Aynı müsabakada kırmızı kart gören Malatya Yeşilyurtspor Teknik Sorumlusu Murat Yıldırım da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı gereğince 5 Mayıs itibariyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Teknik adam Murat Yıldırım, bu sevkten dolayı 8 Mayıs'ta Kayseri'de oynanacak rövanş maçında sahaya çıkamayarak, maçı tribünden izleyecek.

