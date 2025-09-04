İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Teknik direktör toplantısı sona erdi! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'de yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol operasyonundaki isimlerle son bir görüşme yapıp final kararını verecek.

4 Eylül 2025 Perşembe 21:05
Teknik direktör toplantısı sona erdi! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken yönetim kurulu bugün bir araya geldi.

Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.

Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

