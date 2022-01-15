Teknik direktörsüz kalan Altay'ın rakibi Alanyaspor

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33

Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Altay-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.



Ligde 13 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, dün teknik direktörlük için görüştüğü Çağdaş Atan'la anlaşamadı.

Altay'da Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.