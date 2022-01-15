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Spor

Teknik direktörsüz kalan Altay'ın rakibi Alanyaspor

Mustafa Denizli ile yollarını ayıran, Çağdaş Atan ile anlaşamayan Altay, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33
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Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Altay-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 13 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, dün teknik direktörlük için görüştüğü Çağdaş Atan'la anlaşamadı.

Altay'da Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.

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