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Spor

Teknik direktörü açıkladı! Ferdi Kadıoğlu için müjdeli haber

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon bitmeden forma giyebileceğini söyledi. Hürzeler, sakatlıklarını bulunan diğer isimlerin de ilerleyen haftalarda takıma dönebileceklerini belirtti.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 18:52 - Güncelleme:
Teknik direktörü açıkladı! Ferdi Kadıoğlu için müjdeli haber
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama geldi. Brighton menajeri Fabian Hürzeler, Ferdi'nin son durumunu paylaştı.

Fabian Hürzeler, sakatlığı bulunan isimlerin son durumunu paylaşırken Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürzeler açıklamasında, "En önemli kelime pozitiflik. Karou Mitoma, Jan Paul van Hecke geri döndü. Rehabilitasyonlarının sonuna gelen ve önümüzdeki haftalarda antrenmanlara geri dönecek çok sayıda oyuncumuz var." dedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

"Uzun süredir sakatlıkları bulunan James Milner ve Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden yeniden görebilecek miyiz?" sorusuna Hürzeler, "Evet, şansları var." yanıtını verdi.

Bu sezonun başında Fenerbahçe'den Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, ayak parmağındaki eklem kapsülü yırtığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

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