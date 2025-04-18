Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama geldi. Brighton menajeri Fabian Hürzeler, Ferdi'nin son durumunu paylaştı.

Fabian Hürzeler, sakatlığı bulunan isimlerin son durumunu paylaşırken Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürzeler açıklamasında, "En önemli kelime pozitiflik. Karou Mitoma, Jan Paul van Hecke geri döndü. Rehabilitasyonlarının sonuna gelen ve önümüzdeki haftalarda antrenmanlara geri dönecek çok sayıda oyuncumuz var." dedi.

"Uzun süredir sakatlıkları bulunan James Milner ve Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden yeniden görebilecek miyiz?" sorusuna Hürzeler, "Evet, şansları var." yanıtını verdi.

Bu sezonun başında Fenerbahçe'den Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, ayak parmağındaki eklem kapsülü yırtığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.