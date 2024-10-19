Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Bankalar Birliği'nden çıkmamız Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik olarak Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini yapacaktır. Mali yapımız açısından son derece önemliydi. Yıllık yaklaşık 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk." dedi.

TRABZONSPOR'UN BORCU

Trabzonspor'un mevcut durum itibariyle net borcu 3 milyar 150 Milyon TL olarak açıklandı.

Ertuğrul Doğan, sözlerine, "Kulübümüzün asıl problemi gelir - gider dengesi arasındaki sıkıntı. Dün de eski yönetici abilerimizle görüştük. Trabzonspor acilen geliştireceği projelerle yıllık gelirini yukarı taşımak zorunda. Yoksa biz planlarımızı gerçekleştirdik diyelim, önümüzdeki yıl Trabzonspor'u borçsuz hale getirdik diyelim, çok bir şey değişmeyecek. Trabzonspor, gelirini arttırmak zorunda. Gelecek yıl borcumuzu sıfırladık diyelim, ondan sonra durursak, Trabzonspor yıllar içerisinde aynı duruma tekrar gelir, bu çok net. Trabzonspor, gelir getirecek kalemlerini arttırması lazım. Bunlarla ilgili ciddi bir planlamamız var." diye devam etti.

"SEZON SONUNA KADAR 70 MİLYON EURO"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Eskiden UEFA 6 ayda bir, bir dönem borçsuzluk yazısı alıyordu. Şimdi Avrupa kupalarına katılmak, transfer yasağına maruz kalmamak için kulüpler 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Borcun olmadığına dair yazıyı alman gerekiyor. Eylül sonu itibariyle bu vardı, bu sorunu ortadan kaldırdık. Önümüzdeki borçsuzluk kağıdı aralık ayının sonunda. 2024 yılı Aralık ayı itibariyle tüm ödemeler 30 milyon euro. Biz tamam çok önemli bir eşiği aştık, kulübü çok önemli bir faizden kurtardık. Çok iyi işler yapıyoruz ama bu devam ediyor. Önümüzdeki süreçte biz de dikkatli olmalıyız. Bir an önce Trabzonspor'u bu tip sıkıntılardan kurtarmaya çalışıyoruz." 3 ayda bir borçsuzluk kağıtları devam ediyor sezon sonuna kadar. Bu tarihten 31 Mayıs'a kadar ödenmesi gereken rakam 70 milyon euro" açıklamasında bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Doğan, "Şampiyon olduğumuz yıl, en yakın rakibimiz arasında 10-15 milyon euro bütçe farkı vardı. Ama şimdi geldiğimiz rakamlarda yapılan transferleri biliyorsunuz, bu fark açıldı. Bir an önce biz de kendimize gelir getirici kalemleri yapmamız lazım. Bunların üzerinde ciddi olarak çalışmamız lazım. Şu anda yapacağımız en önemli görev bu." sözlerini sarf etti.

"SAHADA MAHCUBUM"

Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor için tablo olumlu hale dönmeye başladı. Sahada camiama karşı mahcubum. Şenol Hocamızla bunun içinde güzel bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Onu da net söyleyeyim. Şu anda camiamıza mahcubum. Ama ekonomik anlamda çok ciddi emek verildi. Çok önemli aşamalar geçildi, geçilmeye devam ediyor. Tablo olumlu hale dönüyor. Tüm planlamalarımız hazır. Önümüzdeki günlerden itibaren neler yapacağımızı paylaşacağız. Trabzonspor, moral olarak taraftarını daha mutlu edecek, yatırımcısını da mutlu edecek. Hem Trabzonspor hem yatırımcısı hep birlikte kazanmaya devam edecek." sözlerini sarf etti.

"HER ŞEY HOCAMIZA EMANET"

Ertuğrul Doğan, "13 transfer, sahadaki sonuçlar için az önce söylediğim gibi camiaya karşı mahcup olduğumu söyledim. Saha dışında başarılıyız ama saha içinde memnun edecek skorlar yok, doğru. Oyuncuların kalitesi ile ilgili bir problem yok. Bunu gelen hoca da söylüyor. Böyle bir durumdan bizi çıkartacak çok değerli bir hocamız var. Futbolumuz ona emanet, tüm istediklerini yerine getiriyoruz. Bu sorunları aşıp burada da iyi sonuçlar alan bir hale gelmek istiyoruz. Biz çok ciddi emek verdik ama bugüne kadar sahada karşılığını göremedik. Bunun bir an önce düzeleceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ertuğrul Doğan, aralık ayındaki seçimde yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya, "Ben gelirken bazı söylemlerim vardı. Çünkü inanın çok farklı bir tabloyla karşı karşıyaydık. Biz ekonomik anlamda dediğimiz yere yaklaştık. Bu faize takılmasaydık veya euro'daki artış farklı olsa, farklı bir senaryo konuşuyorduk. Ben bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım. Buna böyle cevap vereyim." diye cevap verdi.