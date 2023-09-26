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Spor

Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, 29 Eylül Cuma günü deplasmanda yapacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA26 Eylül 2023 Salı 19:28 - Güncelleme:
Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor maçına odaklandı
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Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Ersan Parlatan gözetiminde Örnek Sanayi Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Ersan Parlatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında iyi bir oyun çıkardıklarını belirterek, sahadan 4-1 galip ayrıldıklarını kaydetti.

Gençlerbirliği maçının geride kaldığını dile getiren Parlatan, "Ümraniyespor maçı zor bir deplasman olacak. Rakibin kadro yapısına baktığımız zaman, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Şu anda puan cetvelinin en alt sırasında ve iki puanları var. Onlar da bu maçı kendileri için çıkış olarak göreceklerdir. Her şeylerini bu maça verecekler." ifadelerini kullandı.

Parlatan, cezalı futbolcuları olmadığına dikkati çekerek, "Marc Jozefzoon'un bir sakatlığı vardı. Mücahit Albayrak sakatlığı nedeniyle aramızda değildi. Yine sakatlığı olan Taha Batuhan Yayıkcı yavaş yavaş takıma katıldı. Şu an için bir şey söyleyemem. Çalışmalarda görüp, değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Teksüt Bandırmaspor
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  • hazırlıklar

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