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Spor

Tel Aviv Judo Grand Slam'da Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

İsrail'de devam eden Tel Aviv Judo Grand Slam'ın ikinci gününde Vedat Albayrak gümüş madalya kazandı.

DHA18 Şubat 2022 Cuma 21:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 21:59
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Türkiye Judo Milli takımı adına 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı. Albayrak altın madalya karşılaşmasında son dünya şampiyonu Belçikalı Matthias Casse'ye altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İlk turu bay geçen milli judocu ikinci maçında İsrailli, çeyrek finalde Kanadalı, yarı finalde diğer İsrailli rakibini ipponla yenerek finale yükseldi. Finalde Belçikalı Matthias Casse'e altın skorda yenilen Albayrak, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Tel Aviv Grand Slam'de yarın 90 kiloda Mihael Zgank ilk turda maç yapmayacak. İkinci turda İsrail-Özbek galibiyle mücadele edecek.

  • Vedat Albayrak
  • Tel Aviv Judo Grand Slam
  • gümüş madalya

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