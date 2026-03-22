Telstar'dan büyük sürpriz! PSV deplasmanda yıkıldı

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Telstar ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. BUKO Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Telstar 3-1 kazandı.

PSV Eindhoven, 39. dakikada Anass Salah-Eddine'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip 45+3. dakikada Patrick Brouwer'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

PSV, 47. dakikada Kiliann Sildillia ile eşitliği sağladı.

Telstar, 66. dakikada Sem van Duijn ve 74. dakikada Kaj Tehan ile galibiyete uzandı.

Bu sezon PSV'yi her ik maçta da mağlup eden Telstar, puanını 27'ye çıkardı ve averajla küme düşme hattından çıktı.

Takipçisi Feyenoord'un Ajax'a puan kaybettiği haftada yenilen ve üst üste ikinci maçta da sahadan puansız ayrılan PSV Eindhoven, 68 puanda kaldı ve bitime 6 hafta kala puan farkı 15'e indi.

PSV, gelecek hafta Utrecht'i ağırlayacak. Telstar ise Groningen ile karşılaşacak.