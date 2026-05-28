İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9047
  • EURO
    53,2813
  • ALTIN
    6469.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Temas kuruldu! Galatasaray'da Pape Gueye mesaisi
Spor

Temas kuruldu! Galatasaray'da Pape Gueye mesaisi

Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray transferde dümeni İspanya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon devre arasında istediği Villarreal forması giyen Pape Gueye için yeniden temasa geçti. İşte detaylar...

AKŞAM28 Mayıs 2026 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Temas kuruldu! Galatasaray'da Pape Gueye mesaisi
ABONE OL

Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha sert bir orta saha kurmak için çalışmalara başladı. Geçen sezonun devre arasında transferi bitme aşamasına gelen Pape Gueye konusunda İspanyol ekibi Villarreal'le yeniden temas kuruldu. Sarı-Kırmızılılar; piyasası 40 milyon euro olarak gösterilen Senegalli futbolcuyu 30 bandında bitirmek istiyor. Fransız asıllı başarılı futbolcu; Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ses getiren Galatasaray hakkında olumlu bir görüşe sahip. Camavinga yerine Gueye ihtimali daha güçlü şekilde duruyor.

GABRİEL SARA GÖNDERİLECEK

Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın 25 milyon euro üstünde bir bedele satılması bekleniyor. Özellikle Aston Villa, Sambacı oyuncu konusunda ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, Gueye'nin transferini Sara'dan gelecek paraya ekleme yaparak bitirmek istiyor. Esas hedef Real Madrid'den Eduard Camavinga'ydı fakat 80 milyon euroluk bonservis talebi Aslan'a geri adım attırdı. Yıldız futbolcunun yıllık maaş beklentisi de 15 milyon euro civarında. Galatasaray diğer takviyeleri de düşünerek bu maliyete girmek istemiyor.

VİLARREAL BEDAVAYA ALDI!

2024 yılında Marsilya'dan boşa çıkan Gueye'yi bedelsiz olarak Villarreal kapmıştı. Senegalli futbolcu geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 30 karşılaşmada 5 gol 2 asist üretirken Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçta skor katkısı veremedi. Solak futbolcunun hız açısından Sara'dan üstün olması da ayrı bir avantaj. 40 kez de Senegal Milli Takımı'nın formasını giyen Gueye, 5 kez milli forma altında gol kaydetti. 1,89'luk futbolcunun mukavelesi ise 2028'in Haziran ayında sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.