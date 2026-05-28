Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha sert bir orta saha kurmak için çalışmalara başladı. Geçen sezonun devre arasında transferi bitme aşamasına gelen Pape Gueye konusunda İspanyol ekibi Villarreal'le yeniden temas kuruldu. Sarı-Kırmızılılar; piyasası 40 milyon euro olarak gösterilen Senegalli futbolcuyu 30 bandında bitirmek istiyor. Fransız asıllı başarılı futbolcu; Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon ses getiren Galatasaray hakkında olumlu bir görüşe sahip. Camavinga yerine Gueye ihtimali daha güçlü şekilde duruyor.

GABRİEL SARA GÖNDERİLECEK

Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın 25 milyon euro üstünde bir bedele satılması bekleniyor. Özellikle Aston Villa, Sambacı oyuncu konusunda ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar, Gueye'nin transferini Sara'dan gelecek paraya ekleme yaparak bitirmek istiyor. Esas hedef Real Madrid'den Eduard Camavinga'ydı fakat 80 milyon euroluk bonservis talebi Aslan'a geri adım attırdı. Yıldız futbolcunun yıllık maaş beklentisi de 15 milyon euro civarında. Galatasaray diğer takviyeleri de düşünerek bu maliyete girmek istemiyor.

VİLARREAL BEDAVAYA ALDI!

2024 yılında Marsilya'dan boşa çıkan Gueye'yi bedelsiz olarak Villarreal kapmıştı. Senegalli futbolcu geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 30 karşılaşmada 5 gol 2 asist üretirken Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçta skor katkısı veremedi. Solak futbolcunun hız açısından Sara'dan üstün olması da ayrı bir avantaj. 40 kez de Senegal Milli Takımı'nın formasını giyen Gueye, 5 kez milli forma altında gol kaydetti. 1,89'luk futbolcunun mukavelesi ise 2028'in Haziran ayında sona erecek.