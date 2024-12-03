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Spor

Temaslar doğrulandı, geri dönüyor! Sacha Boey için sürpriz transfer gelişmesi

Galatasaray'ın en pahalı transfer satışı olarak tarihe geçen Fransız yıldız Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınında çıkan habere göre Ligue 1'de ikinci sırada yer alan Marsilya 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

3 Aralık 2024 Salı 11:58 - Güncelleme:
Temaslar doğrulandı, geri dönüyor! Sacha Boey için sürpriz transfer gelişmesi
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Galatasaray tarihinin uzak ara en pahalı transfer satışı olan Sacha Boey, Bayern Münih'te aradığını bulamadı.

Performansı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Sacha Boey için sürpriz bir transfer haberi geçildi.

L'Equipe'de yer alan habere göre Marsilya, Sacha Boey için devreye girdi. Ligue 1'de ikinci sıraya yükselen Marsilya'nın ofansif anlamda iyi bir görüntü çizdiği ancak defansta sorunlar yaşadığı vurgulandı. Bu bağlamda Marsilya'nın gündemine gelen ismin Sacha Boey olduğu ve temasların doğrulandığı haber detayında yer aldı.

Sacha Boey'in bonservisle transferinin mümkün görünmediği ancak Marsilya'nın 24 yaşındaki sağ beki, kış transfer döneminde kiralamak istediği aktarıldı.

YENİDEN FRANSA YOLCUSU

Transferin gerçekleşmesi durumunda Sacha Boey, 3.5 yıl aranın ardından Fransa'ya dönecek. Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, 2021-22 sezonu başında 5.65 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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