G.Saray'ın uzun süredir uğraş verdiği Victor Osimhen transferi mutlu sonla bitiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hazırladığı banka teminatlarının bugün ya da yarın Napoli'ye ulaşması bekleniyor. Bu hamlenin ardından 26 yaşındaki golcü, İstanbul'a gelmek üzere yolculuğa başlayacak. SportMediaset'ten Orazio Accomando'nun haberine göre de Osimhen, çok kısa bir süre içinde İstanbul'a uçarak Türk kulübündeki ikinci dönemine start verecek. Sarı-Kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü İtalyan ekibi Lazio ile oynanacak karşılaşma öncesi Victor Osimhen için bir imza töreni yapmayı planlıyor. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkacak. Kulüp yönetimi, Nijeryalı forvetin imza töreni nedeniyle tek bir koltuğun bile boş kalmayacağını düşünüyor. Hazırlık maçı için açıklanan en düşük bilet fiyatı 1.300 TL olarak belirlendi.