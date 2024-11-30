İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Temsilcilerimiz, Avrupa basketbolunda haftayı 6 galibiyetle tamamladı
Spor

Temsilcilerimiz, Avrupa basketbolunda haftayı 6 galibiyetle tamamladı

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor. Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmadan 6'sını kazandı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Temsilcilerimiz, Avrupa basketbolunda haftayı 6 galibiyetle tamamladı
ABONE OL

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmadan 6'sını kazandı.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmadı.

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptı.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91

LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82

BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona: 89-78

Türk Telekom-Hapoel Bank: 77-94

Dolomoti Energia Trento-Beşiktaş Fibabanka: 68-83

Kadınlar Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin-Olympiakos: 87-58

Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice: 90-61

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-KP TANY Brno: 110-62

Charnay Basket- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 84-53

Beşiktaş-Basket Namur Capitale: 103-63

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.