Temsilcilerimiz, Avrupa basketbolunda haftayı 6 galibiyetle tamamladı

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmadan 6'sını kazandı.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmadı.

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptı.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan: 85-91

LDLC ASVEL-Anadolu Efes: 97-82

BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona: 89-78

Türk Telekom-Hapoel Bank: 77-94

Dolomoti Energia Trento-Beşiktaş Fibabanka: 68-83

Kadınlar Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin-Olympiakos: 87-58

Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice: 90-61

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-KP TANY Brno: 110-62

Charnay Basket- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 84-53

Beşiktaş-Basket Namur Capitale: 103-63