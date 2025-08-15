Avrupa kupalarında 3. eleme turunda rövanş maçlar oynanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Kupa 3'teki diğer Türk takımı Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kaldı. Türk takımları, Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 61.283 puan

7- Portekiz: 54.466 puan

8- Belçika: 53.050 puan

9- Türkiye: 43.300 puan

10- Çekya: 40.100 puan