28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
  • Temsilcilerimiz Avrupa'da galibiyeti unuttu! Türkiye'nin ülke puanındaki yeri belli oldu
Temsilcilerimiz Avrupa'da galibiyeti unuttu! Türkiye'nin ülke puanındaki yeri belli oldu

Avrupa arenasındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray'ın evinde aldığı mağlubiyet ve Fenerbahçe'nin beraberliği moralleri bozarken, Samsunspor deplasmandan lider döndü.

28 Kasım 2025 Cuma 08:15
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:

1 - İngiltere | 101.738

6 - Hollanda | 64.700

7 - Portekiz | 61.867

8 - Belçika | 57.750

9 - TÜRKİYE | 47.600

10 - Çek Cumhuriyeti | 44.300

11 - Yunanistan | 41.113

