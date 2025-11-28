Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.

Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:

1 - İngiltere | 101.738

6 - Hollanda | 64.700

7 - Portekiz | 61.867

8 - Belçika | 57.750

9 - TÜRKİYE | 47.600

10 - Çek Cumhuriyeti | 44.300

11 - Yunanistan | 41.113