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Spor

Temsilcilerimiz, Avrupa'da haftayı 7 galibiyetle tamamladı

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk basketbol takımları, bu hafta çıktıkları 11 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Temsilcilerimiz, Avrupa'da haftayı 7 galibiyetle tamamladı
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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk basketbol takımları, bu hafta çıktıkları 11 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 ekip yoluna devam ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes çift maç haftasında birer galibiyet elde etti. BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji haftayı galibiyetle bitirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkim rakibini mağlup ederken, Manisa Basket ile Galatasaray haftayı yenilgiyle tamamladı. FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ ikinci grup aşamasına galibiyetle başladı.

Kadın basketbolunda bu hafta Avrupa kupası maçları oynanmadı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Karşıyaka'nın grubunda bu hafta maç yapılmadı.

Türk takımlarının bu hafta Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları şöyle:

THY Avrupa Ligi:

Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya): 101-90

Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 88-76

Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes: 85-72

Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 70-82

BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Wolves (Litvanya): 84-74

Lietkabelis (Litvanya)-Türk Telekom: 93-98

Buducnost (Karadağ)-Beşiktaş Fibabanka: 88-90

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Aliağa Petkim-King Szczecin (Polonya): 90-63

ERA Nymburk (Çekya)-Galatasaray: 80-70

Manisa Basket-UCAM Murcia (İspanya): 72-78

FIBA Avrupa Kupası:

TOFAŞ-Maroussi Basketbol (Yunanistan): 96-83

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