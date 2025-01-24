İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7026
  • EURO
    37,3223
  • ALTIN
    3180.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne aldı! UEFA ülke puanı güncellendi
Spor

Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne aldı! UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıktı. Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu farklı mağlup ederek taraftarını sevindirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise sahadan birer puanla ayrıldı. Alınan bu sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 06:51 - Güncelleme:
Temsilcilerimiz Avrupa'da sahne aldı! UEFA ülke puanı güncellendi
ABONE OL

Ülke puanı sıralamasına göre Avrupa'da yer alacak takım sayısı ve ön eleme sayısı belirleniyor. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan katkı yapıyor. 2024-2025 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya, İspanya ve Almanya takibini sürdürüyor. Türkiye ise sıralamada Çekya, Belçika, Portekiz gibi ekipleri yakalamaya çalışıyor. Ülke puanı sıralamasında Türk takımları bu sezon 7.900 puanlık katkı yaptı. İşte detaylar...

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberliğin ardından ülke puanı güncellendi. Türkiye, topladığı 41.700 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çekya ise Viktoria Plzen'in galibiyetinin ardından puanını 42.650'ye yükseltti.

10-TÜRKİYE 41.700

9-ÇEKYA 42.650

8-BELÇİKA 52.300

7-PORTEKİZ 58.466

6-HOLLANDA 61.232

5-FRANSA 65.664

4-ALMANYA 78.785

3-İSPANYA 82.418 PUAN

2-İTALYA 88.168 PUAN

1-İNGİLTERE 100.088

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.