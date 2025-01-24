Ülke puanı sıralamasına göre Avrupa'da yer alacak takım sayısı ve ön eleme sayısı belirleniyor. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan katkı yapıyor. 2024-2025 sezonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya, İspanya ve Almanya takibini sürdürüyor. Türkiye ise sıralamada Çekya, Belçika, Portekiz gibi ekipleri yakalamaya çalışıyor. Ülke puanı sıralamasında Türk takımları bu sezon 7.900 puanlık katkı yaptı. İşte detaylar...

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı beraberliğin ardından ülke puanı güncellendi. Türkiye, topladığı 41.700 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çekya ise Viktoria Plzen'in galibiyetinin ardından puanını 42.650'ye yükseltti.

10-TÜRKİYE 41.700

9-ÇEKYA 42.650

8-BELÇİKA 52.300

7-PORTEKİZ 58.466

6-HOLLANDA 61.232

5-FRANSA 65.664

4-ALMANYA 78.785

3-İSPANYA 82.418 PUAN

2-İTALYA 88.168 PUAN

1-İNGİLTERE 100.088