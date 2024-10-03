UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil ediyor.
Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe iç sahada Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray da yine seyircisi önünde Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla geçti. Beşiktaş ise zorlu Ajax deplasmanından 4-0' mağlup ayrıldı.
Temsilcilerimiz turnuvanın 2. haftasında maçlarını aynı günde oynayacak. Galatasaray, 19.45'te başlayacak maçta Letonya ekibi RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ise geçen sezon Konferans Ligi'nde de karşılaştığı Twente'ye Hollanda'da konuk olacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İlk 3 puanını arayan Beşiktaş, seyircisi önünde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-TWENTE MUHTEMEL 11'LER
Twente XI: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Maximin, En-Nesyri.
RFS- GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
RFS XI: Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio.
BEŞİKTAŞ-EINTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş XI: Mert Günok, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.
Eintracht Frankfurt XI: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:
1. hafta: Galatasaray - PAOK : 3-1
2. hafta: RFS - Galatasaray
3. hafta: Galatasaray - Eifsborg
4. hafta: Galatasaray - Tottenham
5. hafta: AZ Alkmaar - Galatasaray
6. hafta: Malmö - Galatasaray
7. hafta: Galatasaray - Dinamo Kiev
8. hafta: Ajax - Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA
Fenerbahçe - Union SG: 2-1
2. HAFTA
Twente - Fenerbahçe
3. HAFTA
Fenerbahçe - Manchester United
4. HAFTA
Az Alkmaar - Fenerbahçe
5. HAFTA
Slavia Prag -Fenerbahçe
6. HAFTA
Fenerbahçe - Athletic Bilbao
7. HAFTA
Fenerbahçe - Lyon
8. HAFTA
Midtjylland - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Ajax-Beşiktaş: 4-0
Beşiktaş - Eintacht Frankfurt
Lyon - Beşiktaş
Beşiktaş - Malmö
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
Bodo Glimt - Beşiktaş
Beşiktaş - Athletic Bilbao
Twente - Beşiktaş