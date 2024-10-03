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Spor

Temsilcilerimiz sahneye çıkıyor! Avrupa'da Türk akşamı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş ise seyircisi önünde ilk 3 puanı için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

3 Ekim 2024 Perşembe 12:22 - Güncelleme:
Temsilcilerimiz sahneye çıkıyor! Avrupa'da Türk akşamı
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada ülkemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsil ediyor.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe iç sahada Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray da yine seyircisi önünde Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla geçti. Beşiktaş ise zorlu Ajax deplasmanından 4-0' mağlup ayrıldı.

Temsilcilerimiz turnuvanın 2. haftasında maçlarını aynı günde oynayacak. Galatasaray, 19.45'te başlayacak maçta Letonya ekibi RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise geçen sezon Konferans Ligi'nde de karşılaştığı Twente'ye Hollanda'da konuk olacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İlk 3 puanını arayan Beşiktaş, seyircisi önünde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-TWENTE MUHTEMEL 11'LER

Twente XI: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Maximin, En-Nesyri.

RFS- GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

RFS XI: Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio.

BEŞİKTAŞ-EINTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Mert Günok, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Eintracht Frankfurt XI: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta: Galatasaray - PAOK : 3-1

2. hafta: RFS - Galatasaray

3. hafta: Galatasaray - Eifsborg

4. hafta: Galatasaray - Tottenham

5. hafta: AZ Alkmaar - Galatasaray

6. hafta: Malmö - Galatasaray

7. hafta: Galatasaray - Dinamo Kiev

8. hafta: Ajax - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

Fenerbahçe - Union SG: 2-1

2. HAFTA

Twente - Fenerbahçe

3. HAFTA

Fenerbahçe - Manchester United

4. HAFTA

Az Alkmaar - Fenerbahçe

5. HAFTA

Slavia Prag -Fenerbahçe

6. HAFTA

Fenerbahçe - Athletic Bilbao

7. HAFTA

Fenerbahçe - Lyon

8. HAFTA

Midtjylland - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Ajax-Beşiktaş: 4-0

Beşiktaş - Eintacht Frankfurt

Lyon - Beşiktaş

Beşiktaş - Malmö

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

Bodo Glimt - Beşiktaş

Beşiktaş - Athletic Bilbao

Twente - Beşiktaş

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