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Spor

Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Temsilcilerimizin Avrupa'da fikstürü açıklandı!
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü

25 Eylül | Galatasaray - PAOK

03 Ekim | RFS - Galatasaray

23 Ekim | Galatasaray - Elfborg

07 Kasım | Galatasaray - Tottenham

29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Aralık | Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü:

25 Eylül | Ajax

3 Ekim | Frankfurt

24 Ekim | Lyon

7 Kasım | Malmö

28 Kasım | Maccabi Tel Aviv

11 Aralık | Bodo Glimt

22 Ocak | Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente

Fenerbahçe'nin fikstürü

26 Eylül | Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim | Twente - Fenerbahçe

24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe


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