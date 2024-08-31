Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü
25 Eylül | Galatasaray - PAOK
03 Ekim | RFS - Galatasaray
23 Ekim | Galatasaray - Elfborg
07 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Aralık | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü:
25 Eylül | Ajax
3 Ekim | Frankfurt
24 Ekim | Lyon
7 Kasım | Malmö
28 Kasım | Maccabi Tel Aviv
11 Aralık | Bodo Glimt
22 Ocak | Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente
Fenerbahçe'nin fikstürü
26 Eylül | Fenerbahçe - Union SG
3 Ekim | Twente - Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe