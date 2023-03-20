Temsilcimiz Darüşşafaka Lassa, Tenerife'ye konuk oluyor

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu'ndaki son maçında yarın İspanya ekibi Tenerife'ye konuk olacak.
Santiago Martin Arena'daki mücadele (TSİ) 22.30'da başlayacak.
Yeşil-siyahlı ekip, grupta oynadığı son 2 maçı kazanarak 3. sıraya yükseldi. 5 maçta 4 galibiyet elde eden ise Tenerife lider durumda.
İki ekibin gruptaki ilk maçında Tenerife, Darüşşafaka Lassa'yı İstanbul'da 80-59 mağlup etmişti.
Öte yandan Darüşşafaka Lassa ligde istediği sonuçları alamıyor. İstanbul temsilcisi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 6'ıncı sırada bulunuyor. Darüşşafaka 21 lig maçında 10 galibiyet 11 mağlubiyet aldı.