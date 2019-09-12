26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6656
  • 6,2755
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tenisin eski 1 numarası geri dönüyor

4 Grand Slam şampiyonluğu bulunan kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012'de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012'de bıraktığı profesyonel tenise döneceğini açıkladı. 36 yaşındaki eski şampiyon 2020 WTA Tour'da sahne alacağını duyurdu.
 
Daha önce 2007'de bıraktığı tenise dönen ancak anne olduğu için 2012'de 2. kez ara veren Belçikalı sporcu, "Gerçekten bir şeyleri kanıtlamak istemiyorum. Bu benim için bir meydan okuma" dedi.
 
Tenis sevgisinin hala devam ettiğini kaydeden Clisjters, "Soru şu ki; kapasitemi daha önce bıraktığım yere taşıyabilecek miyim? Kendimle mücadele etmek ve yeniden güçlü olmak istiyorum. Bu benim maratonum. Son 6 aydır kendimde bu enerjiyi görüyorum. Son iki yıldır kendime daha iyi bakıyorum. Bunun sonunda yapamasam da, her şeye değecek." ifadelerini kullandı.

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA