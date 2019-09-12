Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012'de bıraktığı profesyonel tenise döneceğini açıkladı. 36 yaşındaki eski şampiyon 2020 WTA Tour'da sahne alacağını duyurdu.

Daha önce 2007'de bıraktığı tenise dönen ancak anne olduğu için 2012'de 2. kez ara veren Belçikalı sporcu, "Gerçekten bir şeyleri kanıtlamak istemiyorum. Bu benim için bir meydan okuma" dedi.

Tenis sevgisinin hala devam ettiğini kaydeden Clisjters, "Soru şu ki; kapasitemi daha önce bıraktığım yere taşıyabilecek miyim? Kendimle mücadele etmek ve yeniden güçlü olmak istiyorum. Bu benim maratonum. Son 6 aydır kendimde bu enerjiyi görüyorum. Son iki yıldır kendime daha iyi bakıyorum. Bunun sonunda yapamasam da, her şeye değecek." ifadelerini kullandı.