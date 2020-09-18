Tepkiler dinmiyor! ''Lucescu, buradan gidecek''

18 Eylül 2020 Cuma 00:06 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:06

Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, Az Alkmaar maçından sonra yeni bir bildiri daha yayınlayarak onur ve haysiyetin galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.

"ONUR VE HAYSİYET, GALİBİYETTEN DAHA ÖNEMLİDİR"



Dinamo Kiev'in galibiyetlerinden dolayı tavrımızın değişeceğini düşünenlere şunu hatırlatıyoruz. Onur ve haysiyet, galibiyetten daha önemlidir. Hiçbir koşulda Lucescu'yu kabul etmiyoruz. Tek bir tavrımız var. Lucescu, buradan gidecek!

Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev, Az Alkmaar'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi play-off turunda Belçika'nın Gent takımıyla eşleşti.