Tepkilere sahne olan maçı Real Madrid kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo Garcia ve 80. dakikada Jude Bellingham attı.

Real Madrid, bu sonucun ardından ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 80'e yükseltti. Ligden düşen Real Oviedo ise 29 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına gidecek. Real Oviedo ise sahasında Alaves'i konuk edecek.

REAL'DE TEPKİ

Real Madridli taraftarlar, Real Oviedo maçında başkan Florentino Perez'e tepki gösterdi. Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da ıslıklandı.