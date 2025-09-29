İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Tepkilere sessiz kalmadı! Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor maçında penaltı öncesi ıslıklandı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
Tepkilere sessiz kalmadı! Anderson Talisca'dan dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İşte Talisca'nın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

