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Spor

Ter Stegen: Bu futbol adına utanç verici

Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Real Madrid'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon için sitem etti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Ter Stegen: Bu futbol adına utanç verici
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Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen, çarpıcı bir serzenişte bulundu.

Alman kaleci, Lamine Yamal'ın vuruşunda topu çizgiden çıkaran Lunin'in pozisyonunda gol çizgisi teknolojisinin olması gerektiğini savundu.

Ter Stegen yaptığı açıklamada, "Futbol dünyasının bir ayıbı. Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol adına utanç verici. Futbolda çok büyük paralar dönüyor ama bugün gördük ki yanlış yerlere harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayla ilgili de konuşan Alman oyuncu, "Bugün ne ters gitti? Çok hata yapan hakemlerin dışında çok pozisyon kaçırdık. Daha iyisini yapmalıydık." şeklinde konuştu.

İŞTE O TARTIŞILAN POZİSYON

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