İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9655
  • EURO
    37,8062
  • ALTIN
    2746.56
  • BIST100
    9932.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ter Stegen'den Bayern Münih'e ret

İspanyol devi Barcelona'nın kalesini koruyan başarılı file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, Bayern Münih transferi söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Alman kaleci Barcelona'da mutlu olduğunu açıkladı.

5 Eylül 2024 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Ter Stegen'den Bayern Münih'e ret
ABONE OL

Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, basın toplantısında Bayern Münih için gelen soruya cevap verdi.

Alman eldiven, geleceği ve Bayern Münih'te Manuel Neuer'in ardından kaleyi korumak isteyip istemediğine dair soruya, "Barcelona'da uzun bir sözleşmem var. Ailemle birlikte Barcelona'da çok mutluyuz. Sadece bu sezona odaklandım. Gelecekte Almanya'ya döner miyim, bilmiyorum. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Bunu göreceğiz. Ama genel olarak şu anda durumumdan ve bulunduğum yerden çok mutluyum." diye cevap verdi.

MİLLİ TAKIMDA NEUER'İN YERİNE GEÇTİ

Stegen, Neuer'in milli takımı bırakmasının ardından Alman Milli Takımı'nın bir numaralı file bekçisi olmuştu.

2014'ten bu yana Barcelona'nın kalesini koruyan 32 yaşındaki kalecinin, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.