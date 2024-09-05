Ter Stegen'den Bayern Münih'e ret

Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, basın toplantısında Bayern Münih için gelen soruya cevap verdi.

Alman eldiven, geleceği ve Bayern Münih'te Manuel Neuer'in ardından kaleyi korumak isteyip istemediğine dair soruya, "Barcelona'da uzun bir sözleşmem var. Ailemle birlikte Barcelona'da çok mutluyuz. Sadece bu sezona odaklandım. Gelecekte Almanya'ya döner miyim, bilmiyorum. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Bunu göreceğiz. Ama genel olarak şu anda durumumdan ve bulunduğum yerden çok mutluyum." diye cevap verdi.

MİLLİ TAKIMDA NEUER'İN YERİNE GEÇTİ

Stegen, Neuer'in milli takımı bırakmasının ardından Alman Milli Takımı'nın bir numaralı file bekçisi olmuştu.

2014'ten bu yana Barcelona'nın kalesini koruyan 32 yaşındaki kalecinin, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.