Terim 10 numara arıyor
Galatasaray’ın hocası, Club Brugge önünde sahaya süreceği 10 oyuncuyu belirledi. İmparator, Belçika’ya götürülmeyen Belhanda’nın yerine kime görev vereceğine ise karşılaşmadan hemen önce karar verecek.
STAR
GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Club Brugge ile oynayacağı ilk karşılaşma için dün sabah saatlerinde Belçika’ya gitti. Sarı-Kırmızılılar, 19.30 sularında da karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı’nda son idmanını yaptı. Cim-Bom’un kafilesinde Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle çenesinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Younes Belhanda yer almadı. Teknik Direktör Fatih Terim, Faslı 10 numaranın yokluğunda kime şans tanıyacağına maçtan önce karar verecek. 66 yaşındaki teknik adam, ya Nzonzi, Lemina, Seri üçlüsüne yer verecek, ya da Nzonzi, Ömer Bayram, Lemina’yı tercih edecek. Seri ilk 11’de başlarsa, Belhanda’nın yerine 10 numara görevi yapacak. Ömer Bayram oynarsa bu görevi Lemina’nın yapacağı bildirildi.
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