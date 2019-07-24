Terim, 4 oyuncuyu bu yıl düşünmüyor
GALATASARAY’DA bir yandan transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da gidecek isimler netleşiyor.
- Star Spor
Terim’in Al Nasr’a gitmesi an meselesi olan Diagne dışında, forvet hattından Mitroglou’nun da satılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu ayrıca beklediği verimi alamadığı Ahmet Çalık ile birlikte kaleci İsmail Çipe’nin de satış listesine konmasını talep etti
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