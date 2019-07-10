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Terim, Arda Turan için onay vermedi

YERLİ rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray’da Medipol Başakşehir’de kiralık forma giyen Arda Turan’ın isminin gündeme getirildiği ancak teknik direktör Fatih Terim’in bu transfere onay vermediği öğrenildi.

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Böylece Cim-Bom’da Arda dedikodularına da nokta konulmuş oldu. Öte yandan Fatih Terim dün Galatasaray’da tempoyu düşürdü ve futbolcularına tek antrenman yaptırdı. Florya’da oyuncular akşam antrenmanında dayanıklılık ve topla pas çalışması gerçekleştirdi.

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