Terim, Arda Turan için onay vermedi

Böylece Cim-Bom’da Arda dedikodularına da nokta konulmuş oldu. Öte yandan Fatih Terim dün Galatasaray’da tempoyu düşürdü ve futbolcularına tek antrenman yaptırdı. Florya’da oyuncular akşam antrenmanında dayanıklılık ve topla pas çalışması gerçekleştirdi.