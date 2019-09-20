20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7029
  • 6,3079
  • 275.213
  • 100765
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Terim derbi öncesi Koç'a yanıt verecek

Fatih Terim, Ali Koç'un, 'Sicili bozuk' ifadesine hem sözlü hem de sahada cevap vermeye hazırlanıyor... Brugge maçı sonrası, 'Burası sicilin, paranın, nüfuzun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım' açıklaması yapan Fatih hocanın, Ali Koç'a göndermesi bununla sınırlı kalmayacak. Terim hem daha ağır bir açıklama yapmak hem de 2 hafta sonraki Fenerbahçe derbisini kazanmak için kolları sıvadı.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim polemiği uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor...
 
Terim'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, "Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır" demesini, Süper Lig'e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocaya, "Sicili bozuk biri" diye seslenmişti.
 
İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İnsanla hayvanı ayıran edeptir" diyerek Koç'a tepkisini ortaya koydu. Sonrasında sözü, Fatih Terim aldı.
 
İlk açıklama Belçika'da
 
Brugge maçının ardından basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Terim, "Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz" ifadelerini kullandı.
 
Ancak Fatih hocanın tepkisi bu ifadelerle sınırlı kalmayacak.
 
Yeni bir video hazırlığı
 
Tecrübeli hoca, takımını şimdiden 2 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine hazırlamaya başladı. Terim, görkemli bir zaferle birlikte, en iyi cevabın sahada verileceğini düşünüyor.
 
Fatih hoca cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak. Takımını locadan takip edecek. Ancak büyük ihtimalle sosyal medyadan yayınlayacağı bir videoyla, Ali Koç'un sözlerine çok daha ağır bir karşılık verecek.
 
Cengiz için PFDK tehlikesi
 
Fatih Terim için "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" dedikten iki gün sonra "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir karşılık vermişti. "İnsanla hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum" diyen Cengiz'in de PFDK'ya sevkedilmesi bekleniyor. Başkan geçen yıl Fenerbahçe maçı sonrası iki ayrı açıklamasından dolayı toplamda 150 gün ceza almıştı.

15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

466 milyon yıllık gizem çözüldü!

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

Dikkat! 440 bin aboneye son uyarı: Elektriğiniz kesilebilir

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

İş sözü verilen binlerce kişiden başvuru yağdı: Torpilliye CHP, torpilsize İBB bakacak!

Esenyurt'ta hareketli anlar

Esenyurt'ta hareketli anlar

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi

CHP ve İP terör örgütü PKK’nın kınanmasını engelledi
 

POPÜLER HABERLER

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Su-30'lar TEKNOFEST'te nefes kesti! İşte o anlar

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA