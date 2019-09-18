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Terim: 'Bu işler parayla, nüfusla olmuyor'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Club Brugge deplasmanında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, maç öncesi kendisini eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ağır sözlerle yanıt verdi.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Club Brugge deplasmanında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Kazanmak isterdik ama keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız, takım bunun sinyalini verdi. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli. Seyircimizle birlikte sahamızda çok önemli işlere imza attık. Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçeli iki takım gelecek. Bu grup ilginç olacak, ilginç olması için bizim bir şey yapmamız lazım. Oyunda neler olacağını Allah bilir" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A AĞIR YANIT

Maç öncesi kendisini 'Sicili bozuk' sözleriyle eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Fatih Terim, "Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz.... Sicilin micilin, parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine, dönünce bakacağız. Değerse, cevabını vereceğiz. Her zamanki gibi" diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.

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