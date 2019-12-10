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Terim: Falcao 90 dakikayı çıkaracak durumda değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi PSG maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz.' dedi.

  • İHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu PSG maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
 
Yarın oynayacakları zorlu maça değinen Fatih Terim, "UEFA'nın cezasına rağmen oluşturduğumuz kadrodan 7-8 ismi, hatta onlardan biri olan Falcao'yu bir araya getiremedik. Sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık. Teknik adamlık kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacaktır. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak. PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek bir kehanet değil. Hiç kimse maça çıkmadan kaybetmez. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Oyuncularıma söyleyeceğim şey mücadele etmeleri sonuna kadar. Taraftarlarımız da bunu bizden istiyor" şeklinde konuştu.
 
Lemina: "Galatasaray sayesinde tekrar istediğim gibi oynayabiliyorum"
 
Sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina ise, "Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Yarın bunu göstermemiz gerekiyor. Çok zor dönemler geçirdim kariyerimde, zorlu yollardan buralara geldim. Galatasaray sayesinde tekrar istediğim gibi oynayabiliyorum, umarım bu şekilde devam ederim. Galatasaray'da uyum konusunda sorun yaşamadım. Ben kolay bir şekilde adapte olabiliyorum gittiğim takımlara. Bu konuda hiçbir zaman sorun yaşamadım. Galatasaray'da saha içinde ve dışında Fransızca ve İngilizce konuşan isimler bulunması elbette işimi kolaylaştırıyor" dedi.  

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