08 Kasım 2020 Pazar 23:32 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 23:36

Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarının satır başları:

AMAN AMAN DEĞİLDİ AMA...

Sivasspor'u mental olarak yorgun olabilir. Avrupa maçları falan yoğunlaştılar, bunu yönetmek kolay değildir. Galatasaray ise 3'te 3 yaparak mental olarak özgüvenli çıktı. Rakibine oyununu kabul ettirdi. Aman aman oynamadı ama oyunu kontrol etti. Gol kokusunu iyi alan oyuncuları var.

MARCAO'NUN SAKATLANMAMA İHTİMALİ...

Okan Kocuk kötü bir gol yedi ama iyi maç çıkardı. Omar'ı çok ileride görmedim ama karşısındaki oyuncuları 3 kere değiştirdi. Emre Taşdemir beklentilerimin üstünde oynadı. Luyindama ekonomik oynuyor. Marcao'nun sakatlanmama ihtimali yok. Arka arkaya atılanlara koşar, hep mücadele eder. Taylan ise Fatih Terim ne istediyse yaptı.

BELHANDA'YI ELEŞTİRECEĞİZ AMA...

Emre Kılınç becerikli işler yaptı. Belhanda 1 asist, 1 gol. Asistini de herkes yapamaz, zeki oyuncular yapar. Belhanda'yı tam eleştireceğiz, maçı bitiren isim oluyor.

ARDA TURAN'I BEĞENDİM

Arda Turan'ın golde iyi koşusu vardı, iyi attı. Arda'yı çıkana kadar beğendim, iyi oyun oynadı. Bir kaptan gibi takıma hakim oldu. Babel yapabileceklerini yapmaya çalıştı. Ancak Feghouli çok kötü günün deydi.

4'Ü DE İSTENMİYORDU!

Belhanda, Babel, Feghouli ve Babel istenmiyordu. Bu maçta 4'ünü de oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Arda Turan'ı da 'Acaba olacak mı?' diye alıyorsunuz. Emre Akbaba'nın olmaması da Galatasaray için dezavantaj. Bu kadar dezavantajla Sivasspor gibi iyi bir takıma oynuyorsunuz ve 3-4 yapabilirdiniz. Tabii pozisyonlar da verdiniz ama önemli bir galibiyet.

HAKEM BERBATTI

Hakem berbat maç yönetti. Bir hakem şu penaltıyı 3 dakikada vermez. Verdiği kartlar, vermediği kartlar, fauller... Abdülkadir Bitigen'i geçen sene beğeniyordum ama bu sene kötü. Son haftalarda hakem performanslarından memnun değilim.