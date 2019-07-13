Terim, Seri’yi istedi Mİlan devreye girdi
FATİH Terim, orta saha için bonservisi Fulham’da bulunan Jean Michael Seri’ye talip olmuştu.
- Star Spor
İngiliz takımı küme düştüğü için ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray, Fulham’dan istemişti. 3 yıl daha Ada kulübüyle sözleşmesi olan Seri için Milan’ın da devreye girdiği belirtildi. Seri geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken rakip ağlara 1 gol bıraktı 3 asist üretti.
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