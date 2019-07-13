Terim, Seri’yi istedi Mİlan devreye girdi

İngiliz takımı küme düştüğü için ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray, Fulham’dan istemişti. 3 yıl daha Ada kulübüyle sözleşmesi olan Seri için Milan’ın da devreye girdiği belirtildi. Seri geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken rakip ağlara 1 gol bıraktı 3 asist üretti.