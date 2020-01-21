Terim'den Belhanda'ya çağrı: Git artık!

21.01.2020 09:33 - Güncelleme: 21.01.2020 09:33

TM Dijital Haber Merkezi

Ligin ilk yarısında Fatih Terim’in sürekli arkasında durmasına rağmen taraftarların sık sık protesto ettiği Belhanda bundan böyle ya yedek kulübesinde oturup kulübünden parasını alacak, ya da bu durumu kabullenmeyerek bir başka takıma transfer olacak…

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Bu sezon 19 maçta 5 gol (3’ü penaltıdan) 1 asist yapmasına rağmen oynadığı futbolla sert bir şekilde eleştirilen Belhanda’nın ona sürekli destek veren hocası Fatih Terim’in gözünden düştüğü belirtilirken, Faslı futbolcunun önünde bulunan iki tercihten hangisini seçeceği merak konusu olmuş durumda. Arda Turan’ın da gelişiyle orta sahada hayli geriye düşecek gibi gözüken ve son oynanan Denizlispor maçında Terim tarafından yedek kulübesinden çıkarılmayan Belhanda’ya açık bir şekilde ‘Kendine takım bul’ mesajı gönderilirken, 29 yaşındaki oyuncunun bu mesaja nasıl bir yanıt vereceği şimdilik tahmin edilemiyor.

Galatasaray’dan yıllık 3,5 milyon Euro kazanan Younes Belhanda’nın maaşını yüksek bulan Avrupa kulüpleri oyuncuya yaklaşamazken, Belhanda’nın Arabistan’a gitmek istememesi transferi kördüğüm hale getiriyor.