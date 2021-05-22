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Spor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap! Sessizliğini bozdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in dün düzenlediği toplantıda kendisi hakkında söylediği açıklamaların ardından sosyal medya hesabından cevap verdi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:21
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

Yanıtını Twitter hesabından paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı;

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

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