TM Dijital Haber Merkezi

Bu akşam ezeli rakibiyle kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da hazırlıklar tamamlanırken, Fatih Terim’in bazı futbolcularıyla son kez görüşme yaptığı bildirildi.

'RASTGELE DEĞİL BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ŞUT AT'

Defansta Luyindama - Marcao’yu risk almamaları konusunda ikaz eden Terim’in Belhanda’yla özel olarak ilgilendiği öğrenilirken, başarılı teknik adamın Seri ve Babel’le de mini bir toplantı yaptığı ifade edildi. Güçlü fiziği ve oyunu okuma becerisiyle ön plana çıkan Ryan Babel’i ‘şut’ konusunda uyaran Fatih Terim’in yıldız futbolcuya ‘pozisyonları sonlandırmaya çalış, bilinçli bir şekilde şut at, çok tecrübelisin bu tecrübeni kullanmalısın’ dediği belirtildi.

'KAÇAK MÜCADELE YOK'

Malatyaspor maçında attığı gol haricinde sahada pek gözükmeyen Seri’yle de bir araya gelen Terim, Fildişili yıldızı mücadele konusunda uyarırken, fizik açıdan tam olarak yeterli gözükmeyen öğrencisine ‘Kaçak oynamanı istemiyorum, terinin son damlasına kadar savaşman lazım daha istekli daha arzulu bir Seri görmem lazım, kalitene güveniyorum’ ifadelerini kullandığı anlaşıldı.