Terim'den yönetime iki transfer talebi
Galatasaray’ın çalıştırıcısının sezon sonu Arap kulüplerine satılması beklenen Belhanda’nın yerine Jablonec’te oynayan Travnik’i istediği öğrenildi. Terim, Muslera’nın yerine de kaleye Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan’ı düşünüyor.
- StarSpor
Aslan'da transfer çalışmaları erken başladı. Muslera’ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda’nın yerine oyuncu bakmaya başladı. Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim’e Jablonec’te oynayan Travnik’in ismi sunuldu.
HEDEF 11 MİLYON EURO
Sezon sonunda Belhanda’yı satmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, Travnik’i transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor. Yönetim, son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katlayan Belhanda’da hatrı sayılır bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, yıldız isimden 9-11 milyon euro gelir bekliyor.
ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
Muslera’ya alternatif arayan Terim’in Çaykur Rizespor’un genç kalecisi Gökhan Akkan’ı istediği iddia edildi. Beşiktaş’ın da listesinde olan Gökhan, Çaykur Rizespor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takıma yükselmeyi başarmıştı. Terim’in talebi sonrası Rizeli olan Abdurrahim Albayrak, Mavi-Yeşilli yöneticilerle temasa geçti.
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