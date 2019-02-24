İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3382
  • 6,037
  • 227.453
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Terim'den yönetime iki transfer talebi

Galatasaray’ın çalıştırıcısının sezon sonu Arap kulüplerine satılması beklenen Belhanda’nın yerine Jablonec’te oynayan Travnik’i istediği öğrenildi. Terim, Muslera’nın yerine de kaleye Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan’ı düşünüyor.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aslan'da transfer çalışmaları erken başladı. Muslera’ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda’nın yerine oyuncu bakmaya başladı. Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim’e Jablonec’te oynayan Travnik’in ismi sunuldu.

HEDEF 11 MİLYON EURO

Sezon sonunda Belhanda’yı satmayı kafasına koyan Galatasaray yönetimi, Travnik’i transfer ederek Faslı yıldızın boşlıuğunu doldurmak istiyor. Yönetim, son iki haftada yaptığı 2 asist ve attığı 3 golle performansını katlayan Belhanda’da hatrı sayılır bir bonservis elde etmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, yıldız isimden 9-11 milyon euro gelir bekliyor.

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

Muslera’ya alternatif arayan Terim’in Çaykur Rizespor’un genç kalecisi Gökhan Akkan’ı istediği iddia edildi. Beşiktaş’ın da listesinde olan Gökhan, Çaykur Rizespor’da gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takıma yükselmeyi başarmıştı. Terim’in talebi sonrası Rizeli olan Abdurrahim Albayrak, Mavi-Yeşilli yöneticilerle temasa geçti.

CHP programında Türk bayrağı ve Atatürk resmi önünde terör örgütü propagandası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM:Ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçının

BM:Ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçının

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

CHP ile HDP ihanet planını böyle itiraf etti

CHP ile HDP ihanet planını böyle itiraf etti

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

İran'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA