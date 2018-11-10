Terim’e 3 maç ceza daha

FENERBAHÇE derbisinde hakem Fırat Aydınus’a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından tam 7 maçla cezalandırılan Fatih Terim’in başı yine dertte. Aslan’ın hocası, 6 Kasım’da medyada yapmış olduğu “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. PFDK’nın derbideki olaylar nedeniyle 7 maç ceza verdiği Terim’e Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca en az 3 maç daha ceza geleceği belirtiliyor. Bu durumda Fatih Terim, Süper Lig’de ilk yarıyı kapatırken, 10 maçta takımının başında olamayacak. Başkan Mustafa Cengiz de 6 Kasım’da kulüp sitesinde yer alan açıklamalar nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Cengiz’e de 1 ay ile 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası gelebileceği öğrenildi.