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Terim’e 3 maç ceza daha

7 maç ceza kesilen Galatasaray’ın hocasının, Schalke karşılaşması sonrası yaptığı açıklamaları nedeniyle 15 Kasım’da da 3 müsabakadan men edilmesi bekleniyor.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE derbisinde hakem Fırat Aydınus’a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından tam 7 maçla cezalandırılan Fatih Terim’in başı yine dertte. Aslan’ın hocası, 6 Kasım’da medyada yapmış olduğu “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. PFDK’nın derbideki olaylar nedeniyle 7 maç ceza verdiği Terim’e Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca en az 3 maç daha ceza geleceği belirtiliyor. Bu durumda Fatih Terim, Süper Lig’de ilk yarıyı kapatırken, 10 maçta takımının başında olamayacak. Başkan Mustafa Cengiz de 6 Kasım’da kulüp sitesinde yer alan açıklamalar nedeniyle PFDK’ya gönderildi. Cengiz’e de 1 ay ile 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası gelebileceği öğrenildi.

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