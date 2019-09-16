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Terim’in 10 Aslan’ı belli

Cim-Bom’un hocası, kalede Muslera, defansta Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, kanatlarda Feghouli, Babel, ileride Falcao’ya yer verecek. Ortada Nzonzi ile Seri’nin yeri garanti, Lemina-Ömer ikilisinden ise biri oynayacak.

  • Star Spor
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GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmaya kilitlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in sahaya sürece ilk 11’de büyük oranda belli oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın hocası, Belçika deplasmanında her zaman olduğu gibi kalede Fernando Muslera’ya yer verecek. Dörtlü savunma hattının sağında Mariano, solunda Nagatomo, ortada da Marcao ile Luyindama ikilisi görev yapacak.

ÖMER BAYRAM 11’E GÖZ KIRPTI

Orta alanda yeni transferlerden Steven Nzonzi ile cezası nedeniyle ligdeki son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Jean Michael Seri’nin yerine garanti. Terim, Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıkan ancak mide rahatsızlığı nedeniyle ilk yarıda çıkmak zorunda kalan yeni transfer Lemina ile Kayseri deplasmanında ilk 11’de, Kasımpaşa önünde ise sonradan girip çok başarılı bir performans ortaya koyan Ömer Bayram ikilisinden birini tercih edecek.

BELHANDA’NIN GÖREVİ SERİ’YE

Tecrübeli teknik adam, sağ açıkta Sofiane Feghouli, sol açıkta da Ryan Babel’e görev verecek. Forvette ise Kolombiyalı starı Radamel Falcao olacak. Fatih Terim’in Seri’yi forvet arkasında kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray’da yeni transferlerden Andone’nin yanı sıra Ryan Donk, Emre Mor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan gibi oyuncular ise yedek soyunacak. Çenesi kırılan Belhanda’nın forma giymesi ise beklenmiyor.

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